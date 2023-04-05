تعرف على توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستضيف برشلونة اليوم الخصم التقليدي له نادي ريال مدريد على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

البارسا يدخل مواجهة الإياب على أرضه وبين جمهوره متسلحًا بفوزه بالذهاب بهدف مقابل لاشيء، أما على الجهة الأخرى يأمل عشاق الميرنغي أن يتمكن الفريق بقيادة أنشيلوتي من الفوز اليوم خاصة بعد الخسارة في أكثر من كلاسيكو هذا الموسم وشبه ضياع فرص التتويج بالليغا.

توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023، وسيتم نقل الكلاسيكو عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على قناة SSC Sports 1 HD، بصوت المعلق فهد العتيبي، وأيضًا عبر منصة Shahid VIP.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 في مختلف الدول العربية: