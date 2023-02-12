تعرف على توقيت مباراة سبورتينج لشبونة وبورتو في الدوري البرتغالي الممتاز والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المهمة في الأسبوع الـ20 من الدوري.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاء من العيار الثقيل بين اثنين من أقوى الفرق في البرتغال، حيث سيستضيف سبورتينج لشبونة اليوم نظيره بورتو على أرضية ملعب "جوزيه ألفالادي" في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري البرتغالي الممتاز 2023.

توقيت مباراة سبورتينج لشبونة وبورتو في الدوري البرتغالي الممتاز والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة سبورتينج لشبونة وبورتو في الدوري البرتغالي الممتاز اليوم الأحد 12 فبراير 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية، على قناة SSC Sports HD 1، بصوت المعلق عيسى الحربين.

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وفيما يلي نستعرض لكم توقيت مباراة سبورتينج لشبونة ضد بورتو اليوم في مختلف الدول العربية: