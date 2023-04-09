تعرف على توقيت مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع الـ30 من البريميرليغ.

ينتظر عشاق الكرة هذا المساء لقاء من العيار الثقيل في عالم المستطيل الأخضر يجمع بين متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي نادي آرسنال ونظيره نادي ليفربول على أرضية ملعب "أنفيلد" في إطار منافسات الجولة 30.

الجانرز سيحرصون في هذ اللقاء بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا على الفوز والاستمرار في التحليق بعيدًا في الصدارة، في حين أن الريدز الذي يعاني هذا الموسم يحتل المركز الثامن في الترتيب وفي كل مباراة لا يمكن توقع ما اذا كان سيقدم نسخة الفريق المعهودة في السنوات السابقة أم النسخة الحالية في هذا الموسم.

توقيت مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 9 أبريل 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة المنتظرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق حسن العيدروس.

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موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 في مختلف الدول العربية: