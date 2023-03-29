توماس توخيل يخطط لخطف نجم نادي تشيلسي الإنجليزي

البوابة – أعلن المدرب الألماني توماس توخيل الذي استلم منصب تدريب بايرن ميونخ مؤخرًا عن أول اسم يريده في قائمته خلال سوق الانتقالات القادم وهو الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش نجم وسط نادي تشيلسي الإنجليزي.

وسبق لكوفاتشيتش أن لعب تحت قيادة توخيل خلال الفترة التي درب فيها نادي البلوز، والتي تم فيها تحقيق حلم التتويج بأمجد البطولات الأوروبية دوري أبطال أوروبا.

توماس توخيل يخطط لخطف نجم تشيلسي الإنجليزي

بعد أن وصل توخيل للبافاري وقام بتعيين الأسماء التي يريدها إلى جانبه في الطاقم التدريبي للفريق، بدأ الآن يوجه أنظاره إلى الميركاتو الصيفي والأسماء التي يريد من خلالها تدعيم صفوف الفريق الموسم القادم.

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وبحسب "Evening Standard"، فإن المدرب الألماني يريد إعادة لم الشمل مع كوفاتشيتش الذي ينتهي عقده مع تشيلسي بعد عام ونصف، وما سيدفع الفريق الإنجليزي إلى التفكير ببيعه للحصول على المال بدلًا من خروجه مجانًا.

يضيف التقرير أيضًا أن إحدى الأسماء التي تتواجد في الطاقم التدريبي في تشيلسي أيضًا قد تكون مطلوبة وعلى قائمة اهتمامات نادي بايرن ميونخ الألماني.