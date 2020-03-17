تيباس يضع خطة لاستئناف الدوري الإسباني وتحديد البطل

كشفت تقارير أن خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا وضع خطة من أجل استئناف الدوري الإسباني.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية التي أكدت أن تيباس يخطط لعودة المنافسات في الثالث من مايو القادم بشكل طبيعي، لو لم يستطع القيام بذلك في تاريخ مبكر، وتحت أي ظرف، حتى لو حصل ذلك دون جماهير وخلف الأبواب المغلقة.

وتأتي رغبة تيباس الملحة في ظل وجود تهديد بعدم الوفاء بالتزامات وتعاقدات مع شركات الرعاية والبث التلفزيوني التي تنقل الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن عدم الوفاء بالعقود سيعني خسارة الليغا لحوالي 25% من إجمالي مدخلات البث التلفزيوني للبطولة.

ويجتمع في الوقت الحالي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء من أجل تحديد مصير بطولات الدوري المحلي ويورو 2020 بالإضافة للبطولات القارية الخاصة بالأندية.

يذكر أن الدوري الإسباني تم تعليقه مع بقية البطولات في كافة أنحاء أوروبا بسبب التفشي المميت لفيروس كورونا مؤخراً.