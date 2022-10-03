تين هاغ: لم أشرك رونالدو أمام السيتي احترامًا لمسيرته

من شاهد أمس مباراة مانشستر يونايتد والهزيمة المذلة التي تلقاها أمام السيتي بنتيجة 6-3، بالتأكيد لاحظ كم كان رونالدو حزينًا ولا يشعر بالارتياح أبدًا خلال جلوسه على دكة الاحتياط طوال المباراة وعدم مشاركته.

وفي الحقيقة كانت هناك علامات استفهام وتساؤلات عديدة طرحها جمهور الشياطين الحمر، وهي لماذا لم يشرك مدرب اليونايتد تين هاغ رونالدو في هذه المباراة؟ أو حتى كاسيميرو، حيث أن كلاهما ظل على الدكة، رغم أن كاسيميرو شارك في الشوط الثاني ولكن بعد ما كان كل شيء انتهى.

تين هاغ (المصدر: أ ف ب)

تين هاغ يوضح سبب عدم إشراك رونالدو أمام السيتي

بحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أوضح المدرب الهولندي سبب بقاء رونالدو على دكة الاحتياط 90 دقيقة أمام مانشستر سيتي، وقال: "لم أرغب في إشراك كريستيانو رونالدو في هذه المباراة احترامًا لمسيرته الكبيرة".

وتابع هاغ: "من ناحية أخرى كان هناك أمر إيجابي من خلال إشراك مارسيال بدلًا من رونالدو، حيث أن مارسيال بحاجة لللعب لمزيد من الدقائق، ولكن بشكل عام لا أريد أن يُفهم الأمر هكذا".

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو لا يزال لم يسحب طلبه بالرحيل عن مانشستر يونايتد، وهناك بعض التقارير التي تشير إلى احتمالية انتقال الدون إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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