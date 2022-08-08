تين هاغ يحذر رونالدو..لن تكون المرة الأخيرة على الدكة

من الواضح أن المدرب الهولندي تين هاغ قادم للتغيير في نادي مانشستر يونايتد، ولن يكون هناك أي تهاون مع أي لاعب حتى لو كان من طينة الكبار مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي تصريحات للمدرب تين هاغ لصحيفة "ميرور" وشبكة "بي إن سبورت"، أكد أن جلوس رونالدو على دكة البدلاء لن تكون المرة الأخيرة، مضيفًا أنه اضطر لأن يلعب بمهاجم وهمي في مباراة الشياطين الحمر الأولى في الدوري الإنجليزي ضد برايتون.

تين هاغ يحذر رونالدو

وعن اعتماده على إريكسن كمهاجم وهمي، قال تين هاغ: "لو كان لدي مهاجمًا جاهزًا لكنت دفعت به في المباراة، لقد تدربنا على تلك الطريقة بكل تأكيد وبشكل جيد، لكننا عانينا من التمريرات غير الصحيحة في الدفاع، لذلك لم يكن لدينا ما نفعله حتى لو لم نكن نلعب بمهاجم وهمي".

وعن كريستيانو رونالدو، قال تين هاغ: "لقد كان مع الفريق في التدريبات لحوالي عشرة أيام، وتلك فترة قصيرة للغاية ليخوض 90 دقيقة، لا أعتقد أن رونالدو جاهز لخوض المباريات منذ بدايتها في الوقت الحالي، لكن أعتقد أن تلك المباراة ستساعده، ولدينا الآن أسبوع حتى يتحسن".

الجدير بالذكر أن صاروخ ماديرا شارك كبديل في مباراة اليونايتد الأولى في الدوري الإنجليزي ضد نادي برايتون، والتي انتهت بفوز برايتون بهدفين مقابل هدف واحد.

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