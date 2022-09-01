تين هاغ يحسم الأمر..رونالدو لن يغادر مانشستر يونايتد 

أثيرت ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية وطوال سوق الانتقالات هذا الصيف حول نية النجم البرتغالي الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الموسم، والهدف هو اللحاق بأحد الأندية التي تشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

وبالفعل خرجت علينا التقارير في أكثر من مناسبة تتحدث عن مغادرة رونالدو الشياطين الحمر، فتارة كانت الوجهة إلى بايرن ميونخ، وتارة إلى تشيلسي، وتارة أخرى إلى أتلتيكو مدريد وآخرها إلى ميلان ونابولي، وهو ما لم يحدث بتاتًا لأنه بكل بساطة الميركاتو أغلق أبوابه رسميًا.

Erik ten Hag on Cristiano Ronaldo set to stay at Man Utd: “From the start we said we planned with Cristiano, it was clear. We are on the same page with him”. 🚨🔴 #MUFC



“We are happy with him, he’s happy to be here and we want to make the season a success together”. pic.twitter.com/gKGoyaEZ1t — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022

تين هاغ يؤكد استمرار رونالدو مع مانشستر يونايتد

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن المدرب الهولندي تين هاغ علق على موضوع رونالدو مع الشياطين الحمر وقال: "منذ البداية قلنا بكل وضوح، رونالدو ضمن خطة النادي ومانشستر يونايتد ورونالدو على وفاق ولا يوجد هناك أي مشكلات".

وتابع هاغ: "نحن سعيدون بوجود رونالدو، وهو أيضًا سعيد لتواجده هنا، ونحن نتطلع سويًا لحصد النجاحات والخروج من هذا الموسم بأفضل النتائج".

يشار إلى أن مان يونايتد يخوض اليوم مباراة أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وبحسب التقارير من المتوقع أن يكون الدون كريستيانو رونالدو ضمن التشكيلة الأساسية في مواجهة اليوم.

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