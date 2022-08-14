تين هاغ يستجدي إدارة يونايتد لجلب لاعبين جدد

يبدو أن تين هاغ يعيش حاليًا أسوأ فترة له كمدير فني، حيث بعد سقوط اليونايتد أمس بأربعة أهداف أمام برنتفورد، تصبح هذه الخسارة الثانية للشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد، كما أصبح تين هاغ أول مدرب يخسر أول مبارتين في الدوري الإنجليزي مع اليونايتد منذ عام 1921.

وعلى خلفية كل هذه الأزمات التي لا زالت في بداية طريق هاغ مع الشياطين الحمر، استغاث المدرب الهولندي بإدارة اليونايتد وطلب منهم التوقيع مع لاعبين جدد حتى يستطيع المنافسة خلال الموسم الحالي.

وبعد خسارة مانشستر يونايتد أول مباراة له في الدوري الإنجليزي أمام برايتون، والثانية أمام برنتفورد يوم أمس، يحتل حاليًا النادي المركز الأخير في الدوري الإنجليزي، خاصة وأنه استقبل 6 أهداف ولم يسجل سوى هدف واحد.

تين هاغ يستغيث بإدارة مانشستر يونايتد

وفي تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، قال تين هاغ: " من الواضح أننا بحاجة إلى لاعبين ولكني لا أود التفكير في هذا الأمر الآن. توقعت أفضل من هذا من العناصر التي نمتلكها".

وتابع: "بالطبع تمنيت بداية أفضل من هذه، وتوقعت أننا سوف نحقق ذلك بسبب ما رأيته من أمور إيجابية في وقت سابق، ولكن بعد مباراتين أشعر بالإحباط".

تحدث هاغ أيضًا عن الهزيمة أمام برنتفورد عبر BBC وقال: "الأمر صعب بالنسبة لي، بدأنا المباراة بصورة مفاجئة وفي 35 دقيقة فقط استقبلنا 4 أهداف. على الفريق تحمل المسؤولية".

واعتذر تين هاغ لجماهير مانشستر يونايتد بقوله: "أشعر بالأسف الشديد تجاه الجماهير، لقد فعلوا كل شيء لدعمنا ولكننا خذلناهم، كان يجب علينا تحمل المسؤولية داخل الملعب كفريق وكأفراد، ولكننا لم نفعل ذلك".

وواصل: "ما طلبته منهم هو اللعب بإيمان والتصرف بمسئولية. المدرب أيضًا ملام في هذا الأمر ولكننا سوف نفعل كل ما لدينا لتحسين النواقص".

وفي المؤتمر الصحفي للقاء قال: "لعبنا بسذاجة اليوم، كنا نبحث عن اللعب بصورة مباشرة ولكن لم نظهر بالصورة المطلوبة، سوف نتعلم، يجب علينا أن نتعلم، ما يحدث في الوقت الحالي غير كافٍ على الإطلاق".

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