تين هاغ يفرض هذه العقوبة على لاعبي اليونايتد بعد الخسارة أمام برنتفورد

يبدو أن الأمر مستعصي في مانشستر يونايتد حتى بعد قدوم المدير الفني الجديد تين هاغ ، حيث لا يزال النادي مستمر في سلسلة الخسارة بعد أن خسر في آخر 7 مباريات بشكل متتالي وآخرها أمام برنتفورد برباعية نظيفة في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وفي هذا الصدد، قرر المدرب الهولندي تين هاغ أن يعاقب لاعبي اليونايتد، خاصة بعد الأداء المخيب للآمال أمام برنتفورد، حيث استقبل الفريق 4 أهداف فقط في الشوط الأول من المباراة وكانت هناك العديد من الأخطاء الكارثية وأبرزها أخطاء دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر.

تين هاغ يفرض عقوبة على لاعبي يونايتد بعد الخسائر المتتالية

وبحسب صفحة "GiveMeSport" على فيسبوك، فإن المدير الفني تين هاغ قرر أن يعاقب لاعبي مانشستر يونايتد من خلال جعلهم يقومون بالركض لمسافة 13.8 كلم في الحصة التدريبية الأحد القادم، وذلك بسبب أن لاعبي برنتفورد ركضوا في المباراة التي حققوا فيها الفوز أكثر من لاعبي يونايتد بمسافة 13.8 كلم.

الجدير بالذكر أن تين هاغ بعد النتائج المخيبة للآمال في الدوري الإنجليزي في أول جولتين، خرج بكل وضوح وطلب من إدارة مانشستر يونايتد التعاون معه ومساعدته في جلب صفقات ولاعبين جدد حتى يستطيع المنافسة هذا الموسم.

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