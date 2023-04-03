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تييري هنري يتحدث عن عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 03 نيسان / أبريل 2023 - 08:52
(Photo by FRANCK FIFE / AFP)
(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

البوابة – اعترف نجم نادي برشلونة السابق واللاعب الفرنسي المعتزل تييري هنري أنه سيكون مسرورًا جدًا لو رأى ليونيل ميسي يعود إلى البارسا وملعب الكامب نو مرة أخرى.

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وجاء هذا التعليق من قبل النجم الفرنسي في الوقت الذي كان فيه يحلل أحداث ومجريات مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون يوم أمس والتي خسر فيها البي إس جي بهدف مقابل لا شيء على أرضه. 

هنري يعلق على عودة ميسي إلى برشلونة

أثناء ظهوره كمحلل لمواجهة باريس أمس ضد ليون في الدوري الفرنسي، علق هنري على عودة ميسي إلى برشلونة وقال: "أنها ليست معلومة مني، ولكنها أمنية بالنسبة أن أراه مرة أخرى هناك، ميسي يجب أن يعود للبارسا لأنه لم يغادر بالطريقة التي كان يجب أن يغادر بها".

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وأضاف: "هناك أشخاص مختصون بهذه الأمور، لكن سيكون من الجميل أن يتحقق ذلك، لقد كنت سعيدًا حينما أتى ميسي إلى الدوري الفرنسي، لكن رؤية الطريقة التي بكى فيها عندما ودع برشلونة كانت صعبة جدًا". 

واختتم هنري: "إنه فقط إحساس بالنسبة لي، أنا لا أقول أن ذلك سيحدث أو أنني أملك معلومات تؤكد عودة ميسي إلى برشلونة، أكرر ذلك للجميع حتى لا يفهم أحد ما أقوله بشكل خاطئ".


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