جافي يجتمع مع تشافي للحديث عن مستقبله في برشلونة

البوابة – أكد نجم الوسط الشاب جافي لمدربه تشافي هيرنانديز أنه يريد البقاء في برشلونة، وذلك رغم عودته كلاعب غير مسجل في الفريق الأول بقرار من رابطة الليغا الإسبانية بسبب اللعب المالي النظيف.

بحسب التقارير، فإن اللاعب الإسباني يمكنه الرحيل عن البارسا هذا الصيف مجانًا وأبرز الأندية التي تحاول الحصول على خدماته نادي تشيلسي الإنجليزي والذي مستعد لجعله أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي.

جافي يناقش مستقبله في برشلونة مع تشافي هيرنانديز

كشفت صحيفة "Sport" الإسبانية أن جافي التقى مع المايسترو تشافي هيرنانديز في اجتماع وكان مصرًا أنه يريد الاستمرار في اللعب في البارسا ولا يرغب في الرحيل.

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وجاء هذا الاجتماع الذي جمع بين الطرفين قبل أيام قليلة لمناقشة وترتيب الأمور، واتفق كلاهما في النهاية على نفس الرأي، حيث أخبر لاعب وسط البارسا مدربه تشافي أنه مرتاح بالدور الذي لديه في الفريق.

ولكن أعرب جافي للمدرب الإسباني أن القلق الوحيد الذي يعتريه في الوقت الحالي أن لا يتم حل مشكلته فيما يتعلق بتسجيله في الفريق الأول، حيث أنه إذا لم يتم تسجيل عقده قبل الموعد النهائي للدوري الإسباني فسيصبح متاحًا للمغادرة مجانًا.