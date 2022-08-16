جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023 بعد نهاية الجولة الأولى لم يحمل الكثير من المفاجآت، حيث أن معظم الأندية الكبيرة في الليغا حصدت الـ3 نقاط مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفياريال وفالنسيا وغيرهم من الأندية الأخرى.

أما برشلونة لم يتمكن من أن يحظى بأول انتصار له في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، على الرغم من التغييرات والصفقات التي أجراها النادي لتدعيم صفوف الفريق، ولكن على ما يبدو أن تشافي لم يصل بعد إلى التوليفة المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من خدمات نجوم الفريق الجدد مثل ليفاندوفسكي ورافينيا وغيرهم.

وفيما يلي نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023 بعد نهاية الجولة الأولى وكافة التفاصيل الخاصة بكل فريق في الليغا الإسبانية.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الأولى

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فياريال 1 1 0 0 3 0 3 3 2 أتلتيكو مدريد 1 1 0 0 3 0 3 3 3 ريال بيتيس 1 1 0 0 3 0 3 3 4 ريال مدريد 1 1 0 0 2 1 1 3 5 أوساسونا 1 1 0 0 2 1 1 3 6 ريال سوسيداد 1 1 0 0 1 0 1 3 7 فالنسيا 1 1 0 0 1 0 1 3 8 إسبانيول 1 0 1 0 2 2 0 1 9 سلتا فيغو 1 0 1 0 2 2 0 1 10 أتلتيك بلباو 1 0 1 0 0 0 0 1 11 برشلونة 1 0 1 0 0 0 0 1 12 مايوركا 1 0 1 0 0 0 0 1 13 رايو فايكانو 1 0 1 0 0 0 0 1 14 ألميريا 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 إشبيلية 1 0 0 1 1 2 -1 0 16 جيرونا 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 قادش 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 بلد الوليد 1 0 0 1 0 3 -3 0 19 خيتافي 1 0 0 1 0 3 -3 0 20 إلتشي 1 0 0 1 0 3 -3 0

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