جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الثانية

نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 بعد نهاية الجولة الثانية، حيث شهد الأسبوع الثاني في الدوري الأمتع والأكثر حماسة في العالم منافسات شرسة ومواجهات قوية بين الأندية الإنجليزية، ولعل أبرزها مواجهة تشيلسي أمام توتنهام التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

ومن أبرز الأخبار الأخرى بعد انتهاء الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، هي معاناة مانشستر يونايتد وتلقيه لخسارتين ضمنت له المركز الأخير، إلى جانب البداية المتعثرة لفرقة يورغن كلوب، حيث أن الريدز سقط في فخ التعادل في مبارتين، أما السيتي بقيادة الفيلسوف فلا جديد يذكر ولا قديم يعاد، فحاليًا الستيزنز في صدارة الدوري الإنجليزي بعد تحقيق انتصارين متتاليين، وأخيرًا وليس آخرًا، يبدو أن أرسنال لن يتهاون هذا الموسم خاصة بعد البداية القوية وحصد العلامة الكاملة خلال المبارتين التي خاضهما الأسبوعين الماضيين.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 بعد نهاية الجولة الثانية

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 أرسنال 2 2 0 0 6 2 +4 6 3 برنتفورد 2 1 1 0 6 2 +4 4 4 توتنهام 2 1 1 0 6 3 +3 4 5 نيوكاسل 2 1 1 0 2 0 +2 4 6 ليدز يونايتد 2 1 1 0 4 3 +1 4 7 تشيلسي 2 1 1 0 3 2 1 4 8 برايتون 2 1 1 0 2 1 +1 4 9 أستون فيلا 2 1 0 1 2 3 -1 3 10 نوتنجهام 2 1 0 1 1 2 -1 3 11 بورنموث 2 1 0 1 2 4 -2 3 12 ليفربول 2 0 2 0 3 3 0 2 13 فولهام 2 0 2 0 2 2 0 2 14 وولفرهامبتون 2 0 1 1 1 2 -1 1 15 ليستر سيتي 2 0 1 1 4 6 -2 1 16 كريستال بالاس 2 0 1 1 1 3 -2 1 17 ساوثامبتون 2 0 1 1 3 6 -3 1 18 إيفرتون 2 0 0 2 1 3 -2 0 19 وست هام 2 0 0 2 0 3 -3 0 20 مانشستر يونايتد 2 0 0 2 1 6 -5 0

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