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جدول مباريات اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 21 آب / أغسطس 2022 - 06:28
جدول مباريات اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 يترقبه عشاق كرة القدم، وخاصة أنه يشهد منافسات ومواجهات قوية في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والعديد من الدوريات الأوروبية والعربية أيضًا. 

ومن المقرر أن تكون هناك اليوم مباريات قوية ينتظرها متابعي الإثارة والحماس في الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي ليدز يونايتد مع تشيلسي، وبرايتون مع وست هام، ومانشستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة. 

أيضًا تتواصل المواجهات في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، حيث يلتقي أتلتيك بلباو مع فالنسيا، وأتلتيكو مدريد مع فياريال، وريال سوسيداد مع برشلونة. 

جدول مباريات اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

  • الدوري الإنجليزي الجولة الثالثة

ليدز يونايتد ضد تشيلسي – الموعد 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Premium 
وست هام ضد برايتون – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Premium
مانشستر سيتي ضد نيوكاسل – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Premium

  • الدوري الإسباني الجولة الثانية

أتلتيك بلباو ضد فالنسيا – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد ضد فياريال – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Premium 
ريال سوسيداد ضد برشلونة – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Premium

  • الدوري الإيطالي الجولة الثانية 

نابولي ضد مونزا – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1
إمبولي ضد فيورنتينا – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 2
أتالانتا ضد ميلان – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1
بولونيا ضد هيلاس فيرونا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 2

  • الدوري الفرنسي الجولة الثالثة

ليل ضد باريس سان جيرمان – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2

  • الدوري الألماني الجولة الثالثة

آينتراخت فرانكفورت ضد كولن – الموعد: 4:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ليست منقولة عربيًا
بوخوم ضد بايرن ميونخ – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ليست منقولة عربيًا

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