جدول مباريات اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 يترقبه عشاق كرة القدم، وخاصة أنه يشهد منافسات ومواجهات قوية في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والعديد من الدوريات الأوروبية والعربية أيضًا.

ومن المقرر أن تكون هناك اليوم مباريات قوية ينتظرها متابعي الإثارة والحماس في الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي ليدز يونايتد مع تشيلسي، وبرايتون مع وست هام، ومانشستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة.

أيضًا تتواصل المواجهات في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، حيث يلتقي أتلتيك بلباو مع فالنسيا، وأتلتيكو مدريد مع فياريال، وريال سوسيداد مع برشلونة.

جدول مباريات اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الجولة الثالثة

ليدز يونايتد ضد تشيلسي – الموعد 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Premium

وست هام ضد برايتون – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Premium

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني الجولة الثانية

أتلتيك بلباو ضد فالنسيا – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد ضد فياريال – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Premium

ريال سوسيداد ضد برشلونة – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإيطالي الجولة الثانية

نابولي ضد مونزا – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

إمبولي ضد فيورنتينا – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 2

أتالانتا ضد ميلان – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

بولونيا ضد هيلاس فيرونا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 2

الدوري الفرنسي الجولة الثالثة

ليل ضد باريس سان جيرمان – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2

الدوري الألماني الجولة الثالثة

آينتراخت فرانكفورت ضد كولن – الموعد: 4:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ليست منقولة عربيًا

بوخوم ضد بايرن ميونخ – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ليست منقولة عربيًا

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