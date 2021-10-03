يشهد جدول مباريات اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021 مباريات مثيرة للغاية أبرزها قمة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي في إنجلترا، ومواجهة أتالانتا وميلان في إيطاليا.

تالياً جدول مباريات اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي (جميع المباريات بتوقيت مكة المكرمة)

4:00م كريستال بالاس x ليستر سيتي beIN Sports 3 HD Premium بتعليق خالد الحدي.

4:00م ويست هام يونايتد x برينتفورد beIN Sports 2 HD Premium بتعليق أحمد البلوشي.

4:00م توتنهام هوتسبير x أستون فيلا beIN Sports 1 HD Premium بتعليق محمد بركات.

6:30م ليفربول x مانشستر سيتي beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

الدوري الإسباني

3:00م إلتشي x سيلتا فيغو beIN Sports HD 1 بتعليق باسم الزير.

5:15م إسبانيول x ريال مدريد beIN Sports HD 1 بتعليق يوسف سيف.

7:30م خيتافي x ريال سوسييداد beIN Sports HD 4 بتعليق محمد فوزي.

7:30م فياريال x ريال بيتيس beIN Sports HD 1 بتعليق سوار الذهب.

10:00م غرناطة x إشبيلية beIN Sports HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.

2:00م بولونيا x لاتسيو Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

4:00م هيلاس فيرونا x سبيتسيا

4:00م سامبدوريا x أودينيزي

7:00م فيورنتينا x نابولي Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

7:00م روما x إيمبولي

9:45م أتالانتا x ميلان Lega Serie A YouTube بتعليق خالد العتيبي.

الدوري الألماني

4:00م ماينز 05 x يونيون برلين

6:30م بايرن ميونيخ x آينتراخت فرانكفورت

8:30م آرمينيا بيليفيلد x باير ليفركوزن

الدوري الفرنسي

2:00م رين x باريس سان جيرمان beIN Sports HD 2 بتعليق جواد بدة.

4:00م موناكو x بوردو beIN Sports HD 2 بتعليق حسن العيدروس.

6:00م ليل x مرسيليا beIN Sports HD 2 بتعليق عادل خلو.

9:45م سانت إيتيان x ليون beIN Sports HD 2 بتعليق نوفل باشي.