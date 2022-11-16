جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، إلى جانب أهم المواجهات والمواعيد الكروية اليوم والقنوات الناقلة لها.

تلعب اليوم العديد من المباريات الودية بين المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي، وذلك كجزء من الاستعدادات والتحضيرات لبطولة كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 نوفمبر الأحد المقبل.

وتلتقي المنتخبات العربية اليوم في المواجهات الودية التحضيرية، والتي ستكون أبرزها لقاء منتخب السعودية مع كرواتيا، ومنتخب تونس مع إيران، ويستعد أيضًا منتخب ألمانيا لخوض مباراة ودية أمام منتخب عمان في مسقط، وسيلعب منتخب الإمارات أمام الأرجنتين، وأخيرًا الجزائر ضد مالي.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

السعودية ضد كرواتيا – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC1 HD

تونس ضد إيران – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: تونس الرياضية

الإمارات ضد الأرجنتين – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD SPORTS 1 HD

عمان ضد ألمانيا – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: OMAN Sports HD

الجزائر ضد مالي – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: TV 6 Algerie HD

ألبانيا ضد إيطاليا – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 6

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