جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 قد لا يكون مزدحمًا بالمواجهات والمنافسات القوية التي اعتاد أن يشاهدها عشاق المستديرة حول العالم، لكن بالطبع قد يكون هناك بعض المواجهات المهمة وأبرزها مباريات الدوري المصري الأسبوع 31.

وتستكمل اليوم أيضًا مباريات ملحق دوري أبطال أوروبا، وستكون هناك مواجهات مثل مباراة كاراباخ مع فيكتوريا بلزن ودينامو كييف مع بنفيكا، كما ستلعب مباراة يورجوردين السويدي ضد أبويل القبرصي ضمن منافسات ملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

ولمحبي الدوري القطري، يلتقي اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة السد مع الأهلي والشمال مع الغرافة، أما في الدوري المصري الممتاز ستكون هناك مباراة مهمة تجمع الأهلي مع إيسترن كومباني في الجولة الـ31.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

ملحق دوري أبطال أوروبا

كاراباخ ضد فيكتوريا بلزن – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

دينامو كييف ضد بنفيكا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

ملحق دوري المؤتمر الأوروبي

بورجوردين ضد أبويل نيقوسيا – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ليست منقولة عربيًا

الدوري القطري الجولة الثالثة

السد ضد الأهلي – الموعد: 5:25 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس

الشمال ضد الغرافة – الموعد: 7:35 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس

الدوري المصري الجولة 31

إيسترن كومباني ضد الأهلي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

إنبي ضد طلائع الجيش – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

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