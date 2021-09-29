جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

يشهد جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 سبتمبر العديد من المواجهات القوية في دوري أبطال أوروبا، أبرزها قمة تشيلسي حامل اللقب ومستضيفه يوفنتوس.

كما ستكون الفرصة مواتية أمام مانشستر يونايتد للانتقام من خسارته كأس السوبر الأوروبي حينما يستضيف فياريال على أرضية ملعب أولد ترافورد.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 سبتمبر والقنوات الناقلة والمعلقين:

دوري أبطال أوروبا (المباريات بتوقيت مكة المكرمة)

7:45م أتالانتا - إيطاليا x يانغ بويز - سويسرا beIN Sports 2 HD Premium بتعليق محمد بركات.

7:45م زينيت سانت بطرسبيرغ - روسيا x مالمو - السويد beIN Sports 3 HD Premium بتعليق أحمد عبده.

10:00م بايرن ميونيخ - ألمانيا x دينامو كييف - أوكرانيا beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق سوار الذهب.

10:00م بنفيكا - البرتغال x برشلونة - إسبانيا beIN Sports 2 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

10:00م مانشستر يونايتد - إنجلترا x فياريال - إسبانيا beIN Sports 3 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

10:00م يوفنتوس - إيطاليا x تشيلسي - إنجلترا beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

10:00م ريد بول سالزبورغ - النمسا x ليل - فرنسا beIN Sports HD 2 English بتعليق باسم الزير.

10:00م فولفسبورغ - ألمانيا x إشبيلية - إسبانيا beIN Sports HD Xtra 2 بتعليق أحمد فؤاد.