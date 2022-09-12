جدول مباريات اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، يتضمن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لهذه اللقاءات.

جدول مباريات اليوم لا يحمل الكثير من المواجهات في معظم الدوريات العالمية، خاصة بعد تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع بسبب وفاة الملكة إليزابيث، إلى جانب استعداد الأندية لمواجهات نارية يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – الجولة الخامسة

ألميريا ضد أوساسونا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي – الجولة السادسة

إيمبولي ضد روما – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: StarzPlayApp – AD Sports

دوري يلو السعودي 2022-2023 – الجولة الرابعة

هجر ضد الرياض – الموعد: 6:25 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

القيصومة ضد الحزم – الموعد: 6:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الخلود ضد العربي – الموعد: 6:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الأخدود ضد الفيصلي – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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