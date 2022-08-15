جدول مباريات اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة يتصدر اهتمام محبي ومتابعي كرة القدم، خاصة في هذه الأوقات تحديدًا التي انطلقت فيها أقوى الدوريات والمنافسات العالمية مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وغيرها من الدوريات.

ومع بداية موسم 2022-2023 وانطلاق معظم الدوريات الأوروبية والعربية، نواصل اليوم الإثنين الحماس والإثارة مع ختام الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي والجولة الأولى من الدوري الإسباني والإيطالي.

ومن المقرر أن نشهد اليوم مواجهة قوية في الدوري الإنجليزي بين ليفربول وكريستال بالاس على ملعب الأنفيلد، في حين تختتم منافسات الجولة الأولى في الدوري الإسباني بمباراة بين أتلتيك بلباو وريال مايوركا، أيضًا خيتافي مع أتلتيكو مدريد وريال بيتيس مع إلتشي.

جدول مباريات اليوم 15 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الجولة الثانية

ليفربول ضد كريستال بالاس – الموعد 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني الجولة الأولى

أتلتيك بلباو ضد ريال مايوركا – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية - القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

خيتافي ضد أتلتيكو مدريد – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

ريال بيتيس ضد إلتشي – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي الجولة الأولى

هيلاس فيرونا ضد نابولي – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Starz Play App

يوفنتوس ضد ساوسوولو – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Starz Play App

كأس مصر دور الـ16

الزمالك ضد مصر الإسماعيلي – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: OnTime Sports 1

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

انتقال بيرناردو سيلفا إلى برشلونة بات وشيكاً