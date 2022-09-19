جدول مباريات اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، ونتعرف خلاله على أهم وأبرز المواعيد والمباريات لهذا اليوم والقنوات الناقلة.

يوم أمس كان مزدحمًا ومليئًا بالمواجهات النارية والحماسية في معظم الدوريات الأوروبية والعربية، لكن اليوم الإثنين تهدأ وتيرة المنافسات قليلًا تمهيدًا لبدء فترة التوقف الدولي التي تستمر حتى نهاية سبتمبر، لتعود بعدها الإثارة والحماس في كافة البطولات والدوريات بداية أكتوبر.

جدول مباريات اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الأرجنتيني – الجولة 20

بوكا جونيورز ضد هوراكان – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: غير مذاعة عربيًا

يونيون سانتا في ضد إنديبندينتي – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: غير مذاعة عربيًا

أرسنال ساراندي ضد ألدوسيفي – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: غير مذاعة عربيًا

كأس ملك البحرين

مدينة عيسى ضد عالي – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية

البسيتين ضد ام الحصم – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

ملخص مباراة أتلتيكو و ريال مدريد 1-2 الدوري الإسباني