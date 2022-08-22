جدول مباريات اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، حيث أنه تتواصل الإثارة والحماس في العديد من الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، وأيضًا مباريات ومواجهات قوية في الدوريات العربية مثل الدوري المصري.

جدول مباريات اليوم قد يكون مليئًا بالمفاجآت كما حصل في مباريات يوم أمس، فلم يكن أحد يتوقع إمبارحه أن يتعادل مان سيتي أمام نيوكاسل في مباراة حماسية ومثيرة حتى الدقائق الأخيرة، وأيضًا كانت الصدمة لعشاق البلوز حين سقط تشيلسي أمام ليدز يوناتيد بثلاثة أهداف، وبالتأكيد مباراة برشلونة وريال سوسيداد التي استطاع فيها النادي الكتالوني حصد أول 3 نقاط في الدوري الإسباني هذا الموسم.

جدول مباريات اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الجولة الثالثة

مانشستر يونايتد ضد ليفربول – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني الجولة الثانية

إلتشي ضد ألميريا – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

جيرونا ضد خيتافي – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

الدوري الإيطالي الجولة الثانية

روما ضد كريمونيزي – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

سامبدوريا ضد يوفنتوس – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

الدوري المصري الجولة 31

غزل المحلة ضد مصر المقاصة – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 3

سيراميكا كيلوباترا ضد طلائع الجيش – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 2

فيوتشر ضد بيراميدز – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 1

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