جدول مباريات اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد الكروية في البطولات العالمية والعربية والقنوات الناقلة.

وتتواصل اليوم وتقريبًا حتى نهاية سبتمبر فترة التوقف الدولي، حيث تخوض المنتخبات مواجهات تحضيرية قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022 في 20 نوفمبر.

وأبرز مواعيد اليوم حين يلتقي منتخب إنجلترا مع منتخب ألمانيا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الجولة السادسة من دور المجموعات، كما يلتقي منتخب إيطاليا مع المجر في منافسة شرسة على صدارة المجموعة الثالثة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

دوري الأمم الأوروبية

المجر ضد إيطاليا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: UEFA.TV

إنجلترا ضد ألمانيا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: UEFA.TV

بطولة الأردن الدولية الودية لكرة القدم

العراق ضد سوريا – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

الأردن ضد عمان – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

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