جدول مباريات اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 تستمر فيه المتعة الكروية على الصعيد الأوروبي والعربي أيضًا، حيث سيكون اليوم عشاق المستديرة على موعد مع مواجهات قوية في العديد من الدوريات والمنافسات.

وبعد انتهاء الجولات الثالثة والرابعة من الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والفرنسي وغيرهم، تتواصل الإثارة اليوم في مواجهة قوية في الدوري الإسباني بين فالنسيا وأتلتيكو مدريد.

كما تنطلق اليوم مباريات دوري يلو السعودي 2022-2023 الجولة الثانية والتي تحمل في طياتها مواجهات حماسية بين الساحل والعين، وهجر والشعلة، ونجران والقادسية.

جدول مباريات اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – الجولة الثالثة

قاديش ضد أتلتيك بلباو – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

دوري يلو السعودي – الجولة الثانية

الساحل ضد العين – الموعد: 6:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

هجر ضد الشعلة – الموعد: 6:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

نجران ضد القادسية – الموعد: 8:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

دوري نجوم قطر – الجولة الخامسة

الوكرة ضد المرخية – الموعد: 5:10 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: قناة الكاس

قطر ضد الشمال – الموعد: 7:20 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة قناة الكاس

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