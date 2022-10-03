جدول مباريات اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022 نتعرف عليه فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد الكروية اليوم وكافة التفاصيل المتعلقة بها والقنوات الناقلة.

سيكون اليوم تحت عنوان استراحة المحارب في شهر أكتوبر، حيث تهدأ الأحداث والمواعيد الكروية اليوم بعد الإثارة التي عاشها عشاق المستديرة منذ بداية الأسبوع في كافة الدوريات والمنافسات، وذلك استعدادًا لما هو قادم من منافسات سواء دوري الأبطال أو في الدوريات العالمية.

ولكن تلعب اليوم عدة مباريات في دوريات ومنافسات مختلفة، حيث تختتم الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم بمباراة بين نوتنغهام فورست وليستر سيتي، في حين تختتم أيضًا الجولة السابعة في الدوري الإسباني بمباراة بين رايو فايكانو وإلتشي.

جدول مباريات اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة التاسعة

ليستر سيتي ضد نوتينغهام فورست – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة السابعة

رايو فايكانو ضد إلتشي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD

الدوري الإيطالي – الجولة الثامنة

هيلاس فيرونا ضد أودينيزي – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

دوري يلو السعودي – الجولة السادسة

هجر ضد الحزم – الموعد: 6:05 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

القيصومة ضد الجبلين – الموعد: 6:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

نجران ضد العين – الموعد: 8:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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