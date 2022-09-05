جدول مباريات اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 مستمر ومليء بالمواجهات الحماسية والنارية في الدوريات الأوروبية والعربية، مثل الدوري الإسباني والسعودي وغيرهم.

ومن أبرز مواجهات اليوم المنتظرة هي مباريات الجولة الثالثة من دوري يلو السعودي 2022-2023، حيث يلتقي القادسة مع العروبة، والحزم مع نجران، والأهلي مع الخلود.

كما تستمر الإثارة في الدوري الإسباني الذي يلتقي خلاله اليوم بلد الوليد مع ألميريا ضمن من منافسات الجولة الرابعة من الليغا الإسبانية موسم 2022-2023.

جدول مباريات اليوم الإثنين 5 سبمتبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – الجولة الرابعة

بلد الوليد ضد ألميريا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي – الجولة الخامسة

مونزا ضد أتالانتا – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

تورينو ضد ليتشي – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

دوري يلو السعودي – الجولة الثالثة

القادسية ضد العروبة – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الحزم ضد نجران – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الأهلي ضد الخلود – الموعد: 8:35 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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