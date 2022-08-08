جدول مباريات اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022 يخبئ لعشاق المستديرة عددًا من المواجهات المهمة في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، مثل الدوري المصري الممتاز والذي من المنتظر أن تحسم هوية البطل خلال الجولات المتبقية.

ومن المقرر أن تكون هناك العديد من المواجهات الحماسية يوم الإثنين 8 أغسطس 2022، وبالأخص في الدوري المصري، إلى جانب بطولة كأس إيطاليا لموسم 2022-2023، ومن أبرز المواجهات مباراة إيسترن كومباني ضد طلائع الجيش في الدوري المصري، ومواجهة جنوى أمام بينفينتو في بطولة كأس إيطاليا.

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

الدوري المصري – الجولة الـ30

طلائع الجيش ضد إيسترن كومباني – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: OnTime Sports 2

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: OnTime Sports 3

كأس إيطاليا

جنوى ضد بينفينتو – الموعد: 6:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Starz Play App

كريمونيزي ضد ترنانا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Starz Play App

بولونيا ضد كوسينزا – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Starz Play App

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