جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى مواعيد المباريات وأبرز اللقاءات والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم حافل ومزدحم جدًا، حيث تعود فيه ليالي الأبطال التي تحمل معها مواجهات من العيار الثقيل بين الأندية الأوروبية، والتي تتنافس بروح قتالية على المستطيل الأخضر لتظفر بالبطولة الغالية والمفضلة للجميع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلعب اليوم مباريات في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، ولعل أن أبرز لقاءات اليوم والتي ستتوجه الأتظار إليها هي مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة، بالإضافة إلى مباراة ليفربول وأياكس.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – الجولة الثانية دور المجموعات

سبورتينغ لشبونة ضد توتنهام – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

فيكتوريا بلزن ضد إنتر – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

بايرن ميونخ ضد برشلونة – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول ضد أياكس – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

بورتو ضد كلوب بروغ – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

مارسيليا ضد فرانكفورت – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD XTRA

باير ليفركوزن ضد أتلتيكو مدريد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD XTRA

دوري يلو السعودي – الجولة الرابعة

الساحل ضد الشعلة – الموعد: 6:25 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

جدة ضد القادسية – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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