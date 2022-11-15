جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم المواجهات والمواعيد الكروية اليوم والقنوات الناقلة لها.

تستمر اليوم فترة التوقف الدولي في أغلب الدوريات العالمية، وذلك استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم قطر 2022، والذي من المقرر أن ينطلق يوم 20 نوفمبر الأحد المقبل.

ولكن تبقى هناك بالتأكيد بعض المواجهات الحماسية في بعض الدوريات، مثل دوري يلو السعودي الذي تختتم فيه اليوم منافسات الجولة 12، حيث ستلعب مبارتين الأولى بين الفيصلي وأحد، والثانية بين الحزم والجبلين.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

دوري يلو السعودي - الجولة 12

الفيصلي ضد أحد - الموعد: 6:10 م بتوقيت السعودية - القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الحزم ضد الجبلين - الموعد: 7:40 م بتوقيت السعودية - القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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