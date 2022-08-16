جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 قد يكون مهمًا بالنسبة للبعض وخاصة الأشخاص المتعلقين بالساحرة المستديرة أينما حلت ووجدت سواء في البطولات والدوريات الأوروبية أو العربية أو غيرها من المنافسات الأخرى.

ولعل أن هذا الأسبوع شهدنا منافسات شرسة وحماسية في العديد من المباريات، خاصة مع انطلاق الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وغيرها، ولكن اليوم تهدأ الأمور قليلًا حيث تقام مباريات ملحق دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباريات أخرى مهمة مثل مباريات الدوري القطري.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – الملحق

كوبنهاجن ضد طرابزون سبور – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ليست منقولة عربيًا

بودو/جليمت ضد دينامو زغرب – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ليست منقولة عربيًا

رينجرز ضد آيندهوفن – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ليست منقولة عربيًا

الدوري القطري الجولة الثالثة

العربي ضد المرخية – الموعد: 5:25 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس

الدحيل ضد الريان – الموعد: 7:35 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس

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