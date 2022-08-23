جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 تستمر فيه المنافسات والمواجهات على الصعيد الأوروبي والعربي، ونستعرض لكم من خلال هذه المقالة أهم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

ولعل أن بداية الأسبوع الحالي شهد منافسات ومواجهات من العيار الثقيل في العديد من الدوريات وعلى رأسهم الدوري الإنجليزي، حيث عاش عشاق الساحرة المستديرة الحماس والإثارة مع منافسات الجولة الثالثة من البريميرليغ وأبرزها مان يونايتد وليفربول، ومان سيتي ونيوكاسل.

كما لم يخلو الأمر من منافسات قوية أيضًا في الدوري الإسباني، حيث شهدت الجولة الثانية في الليغا مباراة برشلونة وريال سوسيداد ومباراة أتلتيكو مدريد وفياريال وغيرها من المواجهات الحماسية الأخرى.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا (الملحق)

فيكتوريا بلزن ضد كاراباخ – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

بنفيكا ضد دينامو كييف – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري الجولة 32

المقاولون العرب ضد فاركو – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: OnTime Sports

سموحة ضد الجونة – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: OnTime Sports

الزمالك ضد الاتحاد – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: OnTime Sports

البنك الأهلي ضد المصري – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: OnTime Sports

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