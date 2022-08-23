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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 23 آب / أغسطس 2022 - 06:28
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 تستمر فيه المنافسات والمواجهات على الصعيد الأوروبي والعربي، ونستعرض لكم من خلال هذه المقالة أهم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة. 

ولعل أن بداية الأسبوع الحالي شهد منافسات ومواجهات من العيار الثقيل في العديد من الدوريات وعلى رأسهم الدوري الإنجليزي، حيث عاش عشاق الساحرة المستديرة الحماس والإثارة مع منافسات الجولة الثالثة من البريميرليغ وأبرزها مان يونايتد وليفربول، ومان سيتي ونيوكاسل. 

كما لم يخلو الأمر من منافسات قوية أيضًا في الدوري الإسباني، حيث شهدت الجولة الثانية في الليغا مباراة برشلونة وريال سوسيداد ومباراة أتلتيكو مدريد وفياريال وغيرها من المواجهات الحماسية الأخرى. 

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

  • دوري أبطال أوروبا (الملحق) 

فيكتوريا بلزن ضد كاراباخ – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
بنفيكا ضد دينامو كييف – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

  • الدوري المصري الجولة 32

المقاولون العرب ضد فاركو – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: OnTime Sports
سموحة ضد الجونة – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: OnTime Sports
الزمالك ضد الاتحاد – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: OnTime Sports
البنك الأهلي ضد المصري – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: OnTime Sports

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