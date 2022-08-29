وكيل أعمال رونالدو يتفاوض مع تشيلسي مرة أخرى

كشفت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن جورج مينديش وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يحاول في الوقت الحالي التوصل لاتفاق مع نادي تشيلسي قبل انتهاء سوق الانتقالات هذا الصيف.

وهي ليست المرة الأولى التي يقوم بها مينديش بالتواصل مع تشيلسي من أجل انتقال رونالدو، حيث كان في وقت سابق قد تم عرض الدون على البلوز، ولكن لم يكن توماس توخيل المدير الفني للفريق مهتمًا بالصفقة.

كريستيانو رونالدو (المصدر: أ ف ب)

وكيل أعمال رونالدو يتواصل مع تشيلسي

رغم أن مانشستر يونايتد الفريق الحالي للنجم رونالدو يحاول أن يجري الصفقات المناسبة لتدعيم صفوف الفريق والمنافسة على الدوري والبطولات الأخرى، إلّا أن أهم بطولة والمفضلة بالنسبة لصاروخ ماديرا، لا يشارك فيها الشياطين الحمر هذا الموسم.

ورونالدو صاحب الـ37 عامًا أكد في كثير من المناسبات أنه ليس لديه الكثير من الوقت، ولا يريد تضييع فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023، حيث أنه يريد مواصلة تسجيل الأهداف والمحافظة على رقمه القياسي كأكثر لاعب تسجيلًا في بطولة ذات الأذنين.

وعلى هذا الأساس يحاول مينديش وكيل أعمال رونالدو منذ بداية فترة الانتقالات أن يجد أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حتى ينتقل الدون إليها، لذلك أبرز الأندية التي تم الحديث بكثرة عنها في الآونة الاخيرة والتي قد ينتقل إليها رونالدو هي تشيلسي ونابولي.

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