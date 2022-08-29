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رسميًا: أنتوني إلى مان يونايتد حتى 2027 مقابل 100 مليون يورو

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 29 آب / أغسطس 2022 - 09:55
أنتوني (المصدر: أ ف ب)
Ajax's Brazilian forward Antony reacts during the UEFA Champions League Group C second leg football match between Ajax Amsterdam and Sporting CP at the Johan Cruyff Arena in Amsterdam on December 7, 2021. (Photo by Kenzo Tribouillard / AFP)

كشفت المصادر الصحفية الأوروبية أن نادي أياكس الهولندي أتم صفقة انتقال النجم البرازيلي أنتوني إلى مانشستر يونايتد، وتم تحضير العقود وكل شيء متعلق بالصفقة، والأسبوع القادم سيتواجد اللاعب في مسرح الأحلام ملعب "أولد ترافورد". 

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الذي تحدث عن تفاصيل صفقة انتقال أنتوني عبر صفحته على "تويتر"، فإن مانشستر يونايتد تعاقد رسميًا مع أنتوني مقابل 100 مليون يورو في عقد يمتد حتى عام 2027 مع خيار التجديد عام إضافي حتى 2028.

أنتوني إلى مانشستر يونايتد حتى 2027

وتحدث فابريزيو رومانو عن تفاصيل صفقة انتقال أنتوني إلى الشياطين الحمر، وقال أن اللاعب البرازيلي سيكون متواجدًا الأسبوع القادم في ملعب أولد ترافورد إلى جانب زملائه الجدد رونالدو وكاسيميرو وفاران وبرونو والبقية. 

وحاليًا يجري نادي مانشستر يونايتد تحضيرات خاصة قبل وصول نجمهم الجديد، كما يتم حاليًا تجهيز الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب، ولقد تمت الموافقة على العقود من قبل جميع الأطراف أياكس ويونايتد واللاعب نفسه.

أياكس سيستقبل في خزينته 95 مليون يورو من انتقال أنتوني إلى مانشستر يونايتد، و5 ملايين يورو متغيرات، وبذلك  تصبح هذه الصفقة أغلى صفقة في تاريخ الدوري الهولندي.

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