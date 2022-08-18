جدول مباريات اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 قد يكون حماسيًا ومهمًا بالنسبة للعديد من عشاق كرة القدم، فعلى الرغم من انتهاء الجولات الأولية من الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإنجليزي والإسباني، إلّا أن الإثارة والتشويق مستمرة في البطولات والدوريات الأخرى.

ومباريات اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 تحمل في طياتها بعض المواجهات القوية وخاصة في الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الجونة مع غزل المحلة، والإسماعيلي مع المصري، وفيوتشر وسيراميكا كيلوباترا ضمن منافسات الجولة الـ31.

جدول مباريات اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

الدوري المصري الجولة 31

المصري ضد الإسماعيلي – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الجونة ضد غزل المحلة – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 2

فيوتشر ضد سيراميكا كيلوباترا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 1

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

مانشستر يونايتد يقدم عرضًا جديدًا لضم دي يونغ