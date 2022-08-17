مانشستر يونايتد يقدم عرضًا جديدًا لضم دي يونغ 

لا يزال مانشستر يونايتد بقيادة المدرب الجديد تين هاغ مهتم جدًا بخدمات لاعب الوسط الشاب دي يونغ ، حيث كشفت تقارير صحفية أن النادي الإنجليزي سحب العرض الأول الذي قدمه لبرشلونة وقدم عرضًا جديدًا وتفاصيل جديدة.

وكانت الفترة الماضية فترة حافلة بالنسبة لنجم وسط برشلونة دي يونغ، حيث أن النادي الكتالوني يفضل رحيله بهدف توفير الأموال لصفقات أخرى أبرزها برناردو سيلفا، في حين أن اللاعب نفسه يفضل البقاء وهو مرتاح لتواجده في إسبانيا.

عرض جديد من يونايتد لضم دي يونغ

وبحسب صحيفة التيليغراف الهولندية، فإن اليونايتد لا يزال مصرًا على تعزيز خط الوسط في صفوف الفريق من خلال جلب دي يونغ، لذلك سحب عرضه الأول الذي قدمه لبرشلونة وسيتفاوض من جديد من خلال تقديم عرض آخر.

وبحسب التفاصيل التي كشفت عنها صحيفة التيليغراف الهولندية، فإن إدارة يونايتد قد يتضمن عرضها الجديد لضم دي يونغ من برشلونة مبلغ مالي أقل ولكن راتب أعلى للاعب ومختلف عما كان متفقًا عليه في العرض السابق، وعلى ما يبدو أن يونايتد سيعتمد هذه الطريقة بهدف جعل دي يونغ هو من يريد الرحيل عن برشلونة.

الجدير بالذكر أن الشياطين الحمر يعانون بشدة منذ انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد، حيث أنه يحتل المركز الأخير حاليًا في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة أول مبارتين.

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