جدول مباريات اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، ويتضمن أهم المواعيد الكروية وأبرز المواجهات خلال فترة التوقف الدولي.

تبدأ اليوم المباريات والمواجهات الحماسية خلال فترة التوقف الدولي، حيث تتواجه العديد من المنتخبات رسميًا ووديًا بهدف اختبار اللاعبين والخطط والتكتيكات الفنية قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022 والذي يفصلنا عن بدايته أقل من شهرين.

جدول مباريات اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

دوري الأمم الأوروبية

كرواتيا ضد الدنمارك – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Uefa.tv

فرنسا ضد النمسا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Uefa.tv

بلجيكا ضد ويلز – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Uefa.tv

بولندا ضد هولندا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Uefa.tv

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