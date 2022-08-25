جدول مباريات اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 تستمر فيه المتعة الكروية لعشاق المستطيل الأخضر في العديد من الدوريات والمنافسات على الصعيد الأوروبي والعربي.

ورغم أن جدول مباريات اليوم الخميس لا يوجد فيه مباريات الدوريات الأوروبية والتي انتهت بداية الأسبوع، إلّا أن الإثارة تتواصل مع الدوريات العربية، حيث ينطلق اليوم الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 ويتضمن مواجهات تجمع بين الهلال بطل الموسم الماضي مع نادي الخليج، وبين الفيحاء ونادي ضمك.

جدول مباريات اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

الدوري السعودي للمحترفين الجولة الأولى

الفيحاء ضد ضمك – الموعد: 7:05 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الخليج ضد الهلال – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الدوري الأردني للمحترفين الجولة 15

سحاب ضد الجزيرة – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

معان ضد الرمثا – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

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