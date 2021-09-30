تعرف في جدول مباريات اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 على أبرز مواجهات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة والمعلقين.

جدول مباريات اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) (جميع المباريات بتوقيت مكة المكرمة)

7:45م ريال سوسييداد - إسبانيا x موناكو - فرنسا beIN Sports HD 2 بتعليق جواد بدة.

7:45م ليون - فرنسا x بروندبي - الدنمارك beIN Sports HD 2 English بتعليق أحمد فؤاد.

7:45م ليجيا وارسو - بولندا x ليستر سيتي - إنجلترا beIN Sports 2 HD Premium بتعليق محمد فوزي.

7:45م نابولي - إيطاليا x سبارتاك موسكو - روسيا beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

10:00م سيلتك - اسكتلندا x باير ليفركوزن - ألمانيا beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق خالد الحدي.

10:00م فيرينسفاروزش - المجر x ريال بيتيس - إسبانيا beIN Sports HD 2 English بتعليق محمد بركات.

10:00م لاتسيو - إيطاليا x لوكوموتيف موسكو - روسيا beIN Sports HD Xtra 2 بتعليق أحمد البلوشي.

10:00م ويست هام يونايتد - إنجلترا x رابيد فيينا - النمسا beIN Sports 2 HD Premium بتعليق سوار الذهب.

10:00م مرسيليا - فرنسا x غالاتاساراي - تركيا beIN Sports 3 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

دوري المؤتمر الأوروبي (المباريات بتوقيت مكة المكرمة)

7:45م زوريا لوهانسك - أوكرانيا x روما - إيطاليا beIN Sports HD Xtra 2 بتعليق خليل البلوشي.

10:00م توتنهام - إنجلترا x مورا - سلوفينيا beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عادل خلو.