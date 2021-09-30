تعرف في جدول مباريات اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 على أبرز مواجهات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة والمعلقين.
جدول مباريات اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة
- الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) (جميع المباريات بتوقيت مكة المكرمة)
7:45م ريال سوسييداد - إسبانيا x موناكو - فرنسا beIN Sports HD 2 بتعليق جواد بدة.
7:45م ليون - فرنسا x بروندبي - الدنمارك beIN Sports HD 2 English بتعليق أحمد فؤاد.
7:45م ليجيا وارسو - بولندا x ليستر سيتي - إنجلترا beIN Sports 2 HD Premium بتعليق محمد فوزي.
7:45م نابولي - إيطاليا x سبارتاك موسكو - روسيا beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.
10:00م سيلتك - اسكتلندا x باير ليفركوزن - ألمانيا beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق خالد الحدي.
10:00م فيرينسفاروزش - المجر x ريال بيتيس - إسبانيا beIN Sports HD 2 English بتعليق محمد بركات.
10:00م لاتسيو - إيطاليا x لوكوموتيف موسكو - روسيا beIN Sports HD Xtra 2 بتعليق أحمد البلوشي.
10:00م ويست هام يونايتد - إنجلترا x رابيد فيينا - النمسا beIN Sports 2 HD Premium بتعليق سوار الذهب.
10:00م مرسيليا - فرنسا x غالاتاساراي - تركيا beIN Sports 3 HD Premium بتعليق علي محمد علي.
- دوري المؤتمر الأوروبي (المباريات بتوقيت مكة المكرمة)
7:45م زوريا لوهانسك - أوكرانيا x روما - إيطاليا beIN Sports HD Xtra 2 بتعليق خليل البلوشي.
10:00م توتنهام - إنجلترا x مورا - سلوفينيا beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عادل خلو.
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