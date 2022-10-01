جدول مباريات اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد الكروية في الدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة.

مع بداية أكتوبر، تعود المنافسات والمواجهات النارية في الدوريات الأوروبية والعربية، وذلك بعد فترة التوقف الدولي التي استمرت لمدة أسبوعين في شهر أيلول.

وسيكون اليوم عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع الإثارة والحماس من جديد عندما يلتقي آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي ضمن منافسات الجولة التاسعة، أيضًا يلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس وليفربول مع برايتون.

جدول مباريات اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة التاسعة

آرسنال ضد توتنهام – الموعد: 2:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

كريستال بالاس ضد تشيلسي – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

فولهام ضد نيوكاسل – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

ليفربول ضد برايتون – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة السابعة

إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports connect

ريال مايوركا ضد برشلونة – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports connect

الدوري الإيطالي – الجولة الثامنة

نابولي ضد تورينو – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

إنتر ضد روما – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

إمبولي ضد ميلان – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

الدوري الفرنسي – الجولة التاسعة

باريس سان جيرمان ضد نيس – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports Connect

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة الخامسة

الرائد ضد العدالة – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

ضمك ضد الطائي – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الخليج ضد الباطن – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الوحدة ضد الاتفاق – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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