جدول مباريات دور ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات بين المنتخبات التي ستلتقي في الدور الإقصائي الثاني من مونديال قطر 2022.

فرض المنطق نفسه حتى هذه اللحظة في بطولة كأس العالم قطر 2022، فمن الواضح أن المفاجآت انتهت في مرحلة المجموعات على ما يبدو، لأنه لم تحدث أي مفاجأة في دور الـ 16 حتى الآن.

وفي الواقع، تغلبت هولندا على أميركا، وتغلبت الأرجنتين على أستراليا، وتغلبت فرنسا على بولندا، وختمت إنجلترا اليوم الثاني بفوز عريض على السنغال، وفي انتظار بقية المواجهات في الدور الحالي لتحديد بقية مواعيد مباريات دور ربع النهائي.

جدول مباريات دور ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022

كأس العالم قطر 2022 – دور ربع النهائي

هولندا ضد الأرجنتين – الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية – يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

إنجلترا ضد فرنسا – الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية – يوم السبت 10 ديسمبر 2022 – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

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