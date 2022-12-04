جدول مباريات كأس العالم غدا الإثنين 5 ديسمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات المنتخبات في دور الـ 16.

تستمر مباريات غدا كأس العالم قطر 2022 بضخ المزيد من الحماس والإثارة، خاصة عندما يلتقي الكمبيوتر الياباني مع وصيف كأس العالم النسخة الماضية في روسيا منتخب كرواتيا وقائده المميز لوكا مودريتش، كم تزداد الإثارة لاحقًا في المساء عندما يواجه منتخب البرازيل الشمشون الكوري الذي تأهل بشق الأنفس من المجموعة الثامنة التي تضم البرتغال والأوروغواي وغانا.

جدول مباريات كأس العالم غدا الإثنين 5 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم قطر 2022 – دور الـ 16

اليابان ضد كرواتيا – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

البرازيل ضد كوريا الجنوبية – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

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