عاجل: مانشستر يونايتد يعلن رسميًا فسخ عقد كريستيانو رونالدو

أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيغادر أولد ترافورد بشكل فوري، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي وجه فيها انتقادات لاذعة للنادي وللمدرب ولبعض اللاعبين.

وعلى الرغم من أن رونالدو كان أفضل لاعبي اليونايتد في الموسم الماضي وهداف الفريق، إلّا أن الموسم الحالي كان الأسوأ في مسيرته الكروية، وتعرض للعديد من المواقف السيئة وبالأخص من ناحية المدير الفني للفريق تين هاغ.

مانشستر يونايتد يعلن رسميًا فسخ عقد كريستيانو رونالدو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم عن فسخ عقد كريستيانو رونالدو رسميًا، وذلك من خلال بيان تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي والذي تم التأكيد في نهايته أن الجميع سيبقى في كامل تركيزه تحت قيادة تين هاغ للمضي قدمًا في المنافسات القادمة.

وجاء في بيان مانشستر يونايتد: سيغادر كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد بشكل فوري بالتراضي، ويتوجه النادي بالشكر لرونالدو على مساهمته خلال فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة، ونتمنى له ولعائلته التوفيق في المستقبل".

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