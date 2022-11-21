جدول مباريات كأس العالم اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل مواجهات اليوم في دور المجموعات والقنوات الناقلة لها.



يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة مواجهات اليوم الثاني من العرس الكروي العالمي كأس العالم قطر 2022 في النسخة 22 الاستثنائية التي تقام لأول مرة في دولة عربية إسلامية.

وتلعب اليوم ثلاث مباريات في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وتحديدًا في المجموعة الأولى حينما يلتقي السينغال مع هولندا، وفي المجموعة الثانية في لقائين من العيار الثقيل، الأول بين إنجلترا وإيران، والثاني بين الولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

جدول مباريات كأس العالم اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم 2022 – دور المجموعات

إنجلترا ضد إيران – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

السينغال ضد هولندا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

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