جدول مباريات كأس العالم غدا الأحد 4 ديسمبر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات المنتخبات التي ستلتقي في الدور ال16.

تستكمل مباريات غدا كأس العالم قطر 2022 الدور ال16، لمعرفة من سيصل إلى الدور الـ 8 بعد هولندا والأرجنتين يوم أمس، وتنطلق في البداية مواجهة قوية في الدور الثاني تجمع بين فرنسا وبولندا على استاد الثمامة، وتليها مباراة أخرى في المساء بين إنجلترا والسنغال على استاد البيت.

جدول مباريات كأس العالم غدا الأحد 4 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم قطر 2022 – دور ال16

فرنسا ضد بولندا – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

إنجلترا ضد السنغال – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

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