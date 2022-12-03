معلق مباراة الأرجنتين وأستراليا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة الثانية المنتظرة في دور الـ 16.

يستعد عشاق الساحرة المستديرة اليوم لمتابعة مباراة الأرجنتين وأستراليا التي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد أحمد بن علي المونديالي، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

معلق مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة الأرجنتين وأستراليا اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق عصام الشوالي، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه الموجهة المرتقبة في دور الـ 16 التي ستبث عبر قناة beIN Sports HD 2 Max، كما من الممكن متابعة اللقاء بصوت المعلق خالد الحدي من خلال قناة Alkass EXTRA One HD.

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