تعرف على جدول مباريات كأس العالم غدا الإثنين 28 نوفمبر 2022 من خلال هذه المقالة، بالإضافة لأهم التفاصيل الخاصة بمواجهات المجموعتين السابعة والثامنة.

تتواصل الإثارة والحماس في مونديال قطر 2022، وذلك في ختام الجولة الثانية في كأس العالم غدا التي سيلعب خلالها عدد من المواجهات النارية، أبرزها البرازيل ضد سويسرا، وتليها مواجهة من العيار الثقيل في المجموعة الثامنة بين منتخب البرتغال ومنتخب الأوروغواي.

جدول مباريات كأس العالم غدا الإثنين 28 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم قطر 2022 – مرحلة المجموعات

الكاميرون ضد صربيا – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

كوريا الجنوبية ضد غانا – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

البرازيل ضد سويسرا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

البرتغال ضد الأوروغواي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

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