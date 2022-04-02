جدول مباريات كأس العالم قطر 2022

أقيمت قرعة نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022 أمس الجمعة في الدوحة بقطر وأسفرت عن مواجهات مرتقبة وقوية في مجموعات متوازنة.

فيما يلي استعراض لـ جدول مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022:

دور المجموعات

المجموعة الأولى

قطر، إكوادور، السنغال، هولندا.

21 نوفمبر: قطر × إكوادور

21 نوفمبر: السنغال × هولندا

25 نوفمبر: قطر × السنغال

25 نوفمبر: هولندا × إكوادور

29 نوفمبر: هولندا × قطر

29 نوفمبر: إكوادور × السنغال

المجموعة الثانية

إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة، (ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا).



21 نوفمبر: إنجلترا × إيران

21 نوفمبر: الولايات المتحدة × الفائز من الملحق

25 نوفمبر: إنجلترا × الولايات المتحدة

25 نوفمبر: الفائز من الملحق × إيران

29 نوفمبر: الفائز من الملحق × إنجلترا

29 نوفمبر: إيران × الولايات المتحدة.

المجموعة الثالثة

(الأرجنتين- السعودية- المكسيك- بولندا)

22 نوفمبر: الأرجنتين × السعودية

22 نوفمبر: المكسيك × بولندا

26 نوفمبر: الأرجنتين × المكسيك

26 نوفمبر: بولندا × السعودية

30 نوفمبر: بولندا × الأرجنتين

30 نوفمبر: السعودية × المكسيك

المجموعة الرابعة

فرنسا، الدنمارك، تونس، (الإمارات أو أستراليا أو بيرو).

22 نوفمبر: فرنسا × الفائز من الملحق

22 نوفمبر: الدنمارك × تونس

26 نوفمبر: فرنسا × الدنمارك

26 نوفمبر: تونس × الفائز من الملحق

30 نوفمبر: تونس × فرنسا

30 نوفمبر: الفائز من الملحق × الدنمارك

المجموعة الخامسة

إسبانيا، ألمانيا، اليابان، (نيوزيلندا أو كوستاريكا)

23 نوفمبر: إسبانيا × الفائز من الملحق

23 نوفمبر: ألمانيا × اليابان

27 نوفمبر: إسبانيا × ألمانيا

27 نوفمبر: اليابان × الفائز من الملحق

1 ديسمبر: اليابان × إسبانيا

1 ديسمبر: الفائز من الملحق × ألمانيا

المجموعة السادسة

بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا

23 نوفمبر: بلجيكا × كندا

23 نوفمبر: المغرب × كرواتيا

27 نوفمبر: بلجيكا × المغرب

27 نوفمبر: كرواتيا × كندا

1 ديسمبر: كرواتيا × بلجيكا

1 ديسمبر: كندا × المغرب

المجموعة السابعة

البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون

24 نوفمبر: البرازيل × صربيا

24 نوفمبر: سويسرا × الكاميرون

28 نوفمبر: البرازيل × سويسرا

28 نوفمبر: الكاميرون × صربيا

2 ديسمبر: الكاميرون × البرازيل

2 ديسمبر: صربيا × سويسرا

المجموعة الثامنة

البرتغال، غانا، أوروغواي، كوريا الجنوبية

24 نوفمبر: البرتغال × غانا

24 نوفمبر: أوروغواي × كوريا الجنوبية

28 نوفمبر: البرتغال × أوروغواي

28 نوفمبر: كوريا الجنوبية × غانا

2 ديسمبر: كوريا الجنوبية × البرتغال

2 ديسمبر: غانا × أوروغواي

دور الستة عشر

3 ديسمبر: أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية (49)

3 ديسمبر: أول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة (50)

4 ديسمبر: أول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة (52)

4 ديسمبر: أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى (51)

5 ديسمبر: أول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة (53)

5 ديسمبر: أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة (54)

6 ديسمبر: أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة (55)

6 ديسمبر: أول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة (56)

الدور ربع النهائي

9 ديسمبر: الفائز في (53) × الفائز في (54)*(58)

9 ديسمبر: الفائز في (49) × الفائز في (50)*(57)

10 ديسمبر: الفائز في (55) × الفائز في (56)*(60)

10 ديسمبر: الفائز في (51) × الفائز في (52)*(59)

الدور نصف النهائي

13 ديسمبر: الفائز في (57) × الفائز في (58)*(61)

14 ديسمبر: الفائز في (59) × الفائز في (60)*(62)

مباراة تحديد المركز الثالث

17 ديسمبر: الخاسر في (61) × الخاسر في (62)*(63)

المباراة النهائية

18 ديسمبر: الفائز في (61) × الفائز في (62)*(64)