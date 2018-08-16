جماهير آرسنال تطالب برحيل النني

محمد النني

ألقت وسائل الإعلام البريطانية الضوء على رغبة مرسيليا في التعاقد مع محمد النني لاعب وسط منتخب مصر وآرسنال هذا الصيف.

وقالت صحيفة "فوتبول لندن" أن التقارير التي تحدثت عن رحيل الدولي المصري إلى مرسيليا أثارت حالة من الجدل بين جماهير آرسنال خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن جماهير الغانرز ترفض بقاء الفرعون المصري رفقة الفريق خلال الفترة المقبلة، وقد طالبت إدارة النادي بالموافقة على عرض مرسيليا.

وأشارت إلى أن النني كان قد انتقل إلى آرسنال في الانتقالات الشتوية عام 2016، لكنه لم يثبت نفسه حتى هذه اللحظة، حيث قام بتجديد عقده لمدة 4 أعوام في مارس الماضي وحصل على القميص رقم 4، لكنه أصبح قريباً من مغادرة ملعب الإمارات.

وأوضحت الصحيفة أن أوناي إيمري، المدير الفني الجديد، غير مقتنع بإمكانيات النجم المصري على الإطلاق، وقد طلب من إدارة النادي بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان باب سوق التعاقدات قد أغلق في الدورى الإنجليزي، لكنه لا يزال مفتوحاً في الدوري الفرنسي حتى الـ 31 من الشهر الجاري، ولن تتمكن الأندية الإنجليزية خلاله سوى من بيع لاعبيها فقط.

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بدورها، قالت صحيفة "دايلي ميرور" أن مرسيليا يسعى للحصول على خدمات النني صاحب الـ 26 عاماً، وذلك بعد رحيل أندريه فرانك زامبو الذى انضم إلى فولهام.

ونشرت الصحيفة بعضاً من تغريدات جماهير آرسنال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال أحدهم: "هذا سيكون حلماً تحقق بالنسبة لي، رحيل (النني)، إنه يمثل نقطة ضعف في صفوف الفريق، ولكن لدي شعور بأنه سيرفض الرحيل بعدما رفض عرضاً من ليستر سيتي".

وكتب آخر: "أعطونا 15 مليون جنيه إسترليني وخذوا النني، فهو لا يساوى أكبر من هذا الرقم، لم يقدم للغانرز أي جديد، فهو لاعب لا يليق للعب في صفوف آرسنال على الإطلاق"، وقال مشجع آخر: "اجعلوه يرحل فهو يشبه دجاجة مقطوعة الرأس، كما أنه ليس لاعباً جيداً، نرغب في شراء لاعب وسط على مستوى كبير ويتمتع بإمكانيات أكبر".

يذكر أن النني كان يجلس على دكة بدلاء آرسنال خلال خسارة فريقه المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتى بنتيجة 1-2، ولم يشارك حينها في اللقاء.