جماهير برشلونة تطالب باستبعاد 3 نجوم عن مواجهة فياريال

من المتوقع أن تتسبب الخسارة التي تلقاها برشلونة أمام غريمه الأزلي ريال مدريد بهدف لثلاثة في لقاء كلاسيكو الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي بعدة تغييرات مهمة في تشكيلة الفريق.

وبات المدير الفني الشاب تشافي هيرنانديز مطالباً بإحداث ثورة في صفوف لاعبيه بعد التراجع المخيف في المستوى والمعنويات مؤخراً مع أن الفريق استهل الموسم بنتائج مميزة.

واتهم المدرب الإسباني من قبل فئة كبيرة من المشجعين بالمحاباة وتفضيل مواطنيه من اللاعبين على زملائهم الآخرين.

وتوقعت وسائل إعلامية أن يرد تشافي على هذه الانتقادات بإجراء بعض التعديلات على التشكيلة التي ستواجه فياريال يوم الخميس القادم لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

كما عبرت جماهير الفريق الكتالوني عن غضبها الشديد من أداء جميع اللاعبين بشكلٍ عام وبعض النجوم بشكلٍ خاص.

من هم اللاعبون المتوقع التضحية بهم في تشكيلة برشلونة ؟

سيرجيو بوسكيتس: بات نجم خط الوسط الإسباني المخضرم "كبش فداء" في الأسابيع الأخيرة في ظل المستويات المتواضعة التي قدمها. ومن المتوقع أن يعتمد تشافي على الهولندي فرينكي دي يونغ بدلاً من بوسكيتس، وهو تغيير من شأنه أن يمنح الجانب الدفاعي من خط الوسط حضوراً أكثر قوة وسرعة، أو الزج بالإيفواري فرانك كيسي الذي يستطيع بدوره التحكم في وتيرة اللعب.

بات نجم خط الوسط الإسباني المخضرم "كبش فداء" في الأسابيع الأخيرة في ظل المستويات المتواضعة التي قدمها. ومن المتوقع أن يعتمد تشافي على الهولندي فرينكي دي يونغ بدلاً من بوسكيتس، وهو تغيير من شأنه أن يمنح الجانب الدفاعي من خط الوسط حضوراً أكثر قوة وسرعة، أو الزج بالإيفواري فرانك كيسي الذي يستطيع بدوره التحكم في وتيرة اللعب. سيرجي روبرتو: لاعب إسباني آخر يبدو في طريقه لمغادرة التشكيلة الأساسية بعد الصعوبات الكثيرة التي واجهها في كبح جماح البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال الكلاسيكو. ويبدو الفرنسي جولز كوندي أو الشاب أليخاندرو بالدي خيارين مناسبين بدلاً منه في مركز الظهير الأيمن.

لاعب إسباني آخر يبدو في طريقه لمغادرة التشكيلة الأساسية بعد الصعوبات الكثيرة التي واجهها في كبح جماح البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال الكلاسيكو. ويبدو الفرنسي جولز كوندي أو الشاب أليخاندرو بالدي خيارين مناسبين بدلاً منه في مركز الظهير الأيمن. عثمان ديمبيلي: بعد بداية موسم استثنائية، تراجع مردود الجناح الفرنسي وباتت تحركاته وتسديداته أقل فاعلية وفائدة للفريق ككل. وانتقد كثيرون فكرة الزج به في نفس التشكيلة رفقة زميله البرازيلي رافينيا كونهما يفضلان التواجد على الرواق الأيمن، ويمكن للإسبانيين آنسو فاتي أو فيران توريس المشاركة عوضاً عنه في الجناح الأيسر.

إضافة للأسماء السابقة، أثار مستوى نجم الدفاع المخضرم جيرارد بيكيه الكثير من الانتقادات وبدا واضحاً أن اللاعب وصل إلى مرحلة صعبة من مسيرته، وبات عليه التفكير جلياً بمسألة الاستمرار واللعب على أعلى المستويات.

ومع أن كثرة الإصابات في الخط الخلفي أجبرت تشافي على الاعتماد عليه، إلا أن بيكيه لم ينجح في فرض نفسه رغم خبرته الكبيرة حين كان برشلونة بأشد الحاجة إليه.